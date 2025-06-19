Четыре автомобиля загорелись в Краснодаре

Возгорание четырех автомобилей произошло в Краснодаре на улице Евгении Жигуленко. Площадь пожара составила 20 кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Сообщение о возгорании поступило около 01:12 мск. В 01:28 мск пожарные локализовали пожар. Полная ликвидация огня и последствий пожара произошла в 01:56 мск.

К тушению возгорания привлекли восемь специалистов и две единицы техники. Причины возгорания четырех автомобилей не уточняются.

Алина Зорина