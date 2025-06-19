В Перми продается ретро-автомобиль почти за 6 млн рублей

В Перми на продажу выставили ретро-автомобиль ГАЗ-21 «Волга». Согласно объявлению на сайте «Авито», стоимость авто 1961 года выпуска составляет 5,95 млн руб. Пробег — 57,4 тыс. км.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран фото: сайт "Авито"

фото: сайт "Авито"



В объявлении указано, что «редкий экземпляр» авто частично обработан антикоррозийным составом, имеет оригинальный руль с эмблемой оленя, салон в стиле ретро, заводскую магнитолу «Волна». Оснащен механической коробкой передач и задним приводом. Объем двигателя — 2,5 л. «Готов к бережному хранению или поездкам на выходных», — отмечается в объявлении.

ГАЗ-21 «Волга» — советский легковой автомобиль, серийно выпускающийся Горьковским автомобильном заводом в период с 1956 по 1970 год.