МВД хочет упростить требования для кандидатов при приеме на службу

МВД подготовило проект приказа о снижении формальных требований при приеме на службу в органы внутренних дел. В частности, на должности дознавателей теперь смогут претендовать кандидаты с юридическим средним специальным образованием, тогда как раньше для этого нужно было высшее образование.

Корректировка требований поможет МВД пополнять кадры за счет выпускников колледжей, в том числе для работы в территориальных подразделениях, сказано в документации. При этом начальникам отделов дознания по-прежнему нужен будет диплом о высшем образовании.

Кроме того, приказ закрепит отказ от обязательного личного поручительства и смягчит требования к стажировке для бывших сотрудников МВД. Также, согласно пояснительной записке, проект урегулирует механизм привлечения сотрудников к выполнению неотложных задач в экстренных ситуациях.

Член общественного совета при МВД Владислав Гриб заявил «Ведомостям», что МВД инициирует нововведения «не от хорошей жизни». По его мнению, самым эффективным решением кадровых проблем в ведомстве было бы повышение зарплаты.

В феврале замглавы МВД Александр Горовой сообщал, что неукомплектованность кадров в подразделениях МВД составляет 18,7%. Он обратил внимание на низкие темпы роста зарплат у полицейских. Президент Владимир Путин призвал укрепить социальные гарантии для сотрудников МВД.