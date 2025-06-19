Ярославская область подпишет инвестсоглашения на 90 млрд рублей на ПМЭФ

Правительство Ярославской области намерено подписать 21 соглашение на 90 млрд руб. в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев «Интерфаксу».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Ранее глава региона уточнял, что в этом году в планах на ПМЭФ заключить «новые инвестиционные соглашения на рекордную сумму». Годом ранее на форуме подписали девять соглашений на 50 млрд руб.

«При этом надо сказать, что половина инвесторов — ярославские, которые начинают строить новые цеха и производства. Есть 12 проектов инвесторов, которые к нам пришли впервые из других регионов страны. Есть и китайские инвесторы»,— рассказал господин Евраев.

Проекты будут реализовываться в восьми муниципальных округах. Это строительство жилья, АПК, химическое производство и туризм. Как сообщал «Ъ-Ярославль», в ходе первого дня ПМЭФ было подписано соглашение о создании в Гаврилов-Ямском округе производства керамического кирпича — это будет русско-китайский проект. В целом инвестиционный портфель региона по итогам первого дня пополнился на 2,95 млрд руб.

Алла Чижова