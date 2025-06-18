В Гаврилов-Ямском округе построят производство керамического кирпича

В Гаврилов-Ямском округе Ярославской области построят завод по производству керамического кирпича. Соответствующие договоренности были достигнуты на ПМЭФ, сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

Завод начнут строить в конце лета недалеко от железнодорожной станции Коромыслово. Площадь предприятия будет 25 тыс. кв.м. Общая стоимость инвестпроекта составит 1,6 млрд руб. Как рассказал генеральный директор ООО «Гаврилов-Ямский керамический завод» Инь Лиу, это будет русско-китайский проект. Оборудование для производства сейчас комплектуется в Китае.

«В Гаврилов-Ямском округе имеются все необходимые логистические условия, ресурсы, а главное – красная глина, которую будем добывать в собственном карьере площадью 140 гектаров и транспортировать к месту обработки. Планируем запустить завод с опережением сроков уже в следующем году»,— сообщил Инь Лиу.

Завод будет выпускать около 800 млн кирпичей в год.

Алла Чижова