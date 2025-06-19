Минобороны: над Черноземьем уничтожили 26 БПЛА

Дежурные средства ПВО с 21:20 18 июня до 6:40 19 июня сбили над Россией 81 беспилотник, в том числе 26 над Черноземьем. Над Курской областью ликвидировали 17 БПЛА, над Орловской — шесть, над Белгородской — три. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что за прошедшие сутки над регионом сбили 14 дронов. Пострадавших и разрушений нет, на местах работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

Курский оперштаб подтвердил информацию оборонного ведомства. В регионе продолжает действовать опасность атаки БПЛА, объявленная в 9:11 18 июня. Белгородские власти отдельно не комментировали ночные удары ВСУ.

О том, что происходит в макрорегионе после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова