Космический корабль Starship взорвался во время наземных огневых испытаний

Во время плановых предполетных испытаний взорвался космический корабль компании SpaceX Ship36. Инцидент произошел на космодроме Starbase в Техасе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Космический корабль Starship на стартовой площадке в Техасе (май 2025 года) Фото: Joe Skipper / Reuters Фото: Nasaspaceflight Следующая фотография 1 / 2 Космический корабль Starship на стартовой площадке в Техасе (май 2025 года) Фото: Joe Skipper / Reuters Фото: Nasaspaceflight

Как уточнила SpaceX в соцсети X, космический корабль проходил статические огневые испытания в рамках подготовки к десятому тестовому полету. Пострадавших в результате взрыва нет. SpaceX попросила жителей близлежащих населенных пунктов «не приближаться к этому району, пока не завершатся работы по обеспечению безопасности».

Первый тестовый запуск Starship прошел в апреле 2023 года. Последние четыре старта космических ракет завершались неудачно. 28 мая обе ступени Starship взорвались после разделения.