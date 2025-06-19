АвтоВАЗ заявил о соответствии его машин требованиям закона о локализации такси

«Абсолютно все» модели российского АвтоВАЗа соответствуют требованиям принятого закона о локализации такси, заявил глава компании Максим Соколов. По его словам, даже у новых моделей концерна уровень локализации будет не ниже 90%.

«Я сейчас не скажу в баллах, тем более баллы будут сильно зависеть от того, какая трансмиссия используется, отечественная или импортная»,— уточнил господин Соколов в кулуарах ПМЭФ-2025 (цитата по ТАСС).

В мае Госдума приняла закон о введении требований к уровню локализации автомобилей, задействованных в такси. С 1 марта 2026 года для включения машины в реестр такси количество баллов локализации должно соответствовать норме, установленной для госзакупок (3200 баллов), либо автомобиль должен быть произведен в рамках специнвестконтракта (СПИК), заключенного с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.

Подробности — в материале «Ъ» «Правила пересадки».