Дуров составил завещание из-за связанных с Telegram рисков и «государств-врагов»

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что недавно составил завещание. Он объяснил это тем, что его работа «сопряжена с рисками». Также предприниматель сказал, что не хочет, чтобы его дети «разорвали друг друга на части» после его смерти.

«Защита свобод приносит вам множество врагов, в том числе внутри могущественных государств... Я хочу, чтобы Telegram навсегда остался верен ценностям, которые я защищаю»,— рассказал господин Дуров в интервью журналу Le Point.

Он уточнил, что является отцом шестерых детей от трех разных женщин, отцовство официально признано. «Я решил, что мои дети не получат доступа к моему состоянию, пока не пройдет 30 лет... Я хочу, чтобы они жили как обычные люди, чтобы они сами себя построили... не зависели от банковского счета»,— добавил предприниматель.

По его словам, помимо упомянутых наследников благодаря его донорской сперме в 12 странах появились на свет еще около 100 детей. Павел Дуров заверил, что «не делает различий между своими детьми», в том числе рожденными посредством донорства, и они все «будут иметь одинаковые права».

В августе 2024 года основатель Telegram был задержан в Париже. Французские власти обвинили его в отказе от сотрудничества с правоохранительными органами. Предприниматель был арестован, но позднее отпущен под залог в €5 млн.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Павел Дуров улетел, но обещал вернуться».