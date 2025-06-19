На Ямале тушат лесной пожар на площади 5,5 га

На утро 19 июня в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) действует один лесной пожар в районе Ноябрьска на площади 5,5 га, сообщил департамент гражданской защиты ЯНАО. Сейчас он локализован, его тушат 16 спасателей Ямалспаса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

С начала пожароопасного сезона в 2025 году на Ямале произошло восемь природных пожаров, охвативших площадь 35,8 га. Все они произошли вдали от инфраструктурных объектов и населенных пунктов и были ликвидированы в первые сутки после обнаружения.

Напомним, период пожароопасного сезона на территории ЯНАО в 2025 году установлен с 10 мая по 21 сентября. Для борьбы с паводками и лесными пожарами в регионе привлекли 970 специалистов.

Ирина Пичурина