Начало пожароопасного сезона на Ямале объявят в мае

Период пожароопасного сезона на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в 2025 году устанавливается с 10 мая по 21 сентября, соответствующее постановление подписал глава региона Дмитрий Артюхов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

До 10 мая на Ямале будут проверять наличие техники и технической готовности сил и средств тушения лесных и других природных пожаров, также до начала сезона спасатели проведут учения. В период пожароопасного сезона будет вестись авиационное и наземное патрулирование.

Кроме того, до 1 июля в регионе планируют благоустроить места отдыха в лесах и парковых зонах — убрать мусор, поставить новые беседки и стоянки, оборудовать места для курения и разведения костров.

Напомним, летом 2024 года причиной большинства лесных пожаров на Урале стали грозы, от которых возник 391 лесной пожар, в основном, на северных территориях Свердловской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, по вине населения — 166.

Ирина Пичурина