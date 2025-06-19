Землетрясение магнитудой 5,8 произошло неподалеку от Курил

В Тихом океане южнее Курильской гряды произошло ощутимое землетрясение, сообщило ГУ МЧС России по Сахалинской области. Сейсмособытие зафиксировано 10:08 местного времени (02:08 мск).

Как сообщается, эпицентр находился в 103 км юго-западнее села Крабозаводское Южно-Курильского района на глубине 54 км. Землетрясение ощущалось силой до 3 баллов в Южно-Курильске и в селах Крабозаводское и Малокурильское.

По предварительной информации, жертв и разрушений нет. В настоящее время рабочие группы проводят обследование жилого фонда, соцобъектов и объектов ЖКХ. Тревога цунами не объявлялась.

Эрнест Филипповский, Хабаровск