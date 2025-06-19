Трамп рассказал об извинениях Карлсона и обсудил с ним ядерную угрозу Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что ведущий Такер Карлсон извинился перед ним за резкие высказывания в адрес сторонников Трампа, поддерживающих удары Израиля по Ирану. Об этом президент США сообщил журналистам во время пресс-конференции в Овальном кабинете Белого дома.

«Такер позвонил и извинился, потому что счел свои слова слишком жесткими. Я это оценил»,— сказал Дональд Трамп, назвав Карлсона «хорошим парнем».

В ходе беседы Трамп задал Карлсону вопрос: «Ну что, ты не против, если у Ирана будет ядерное оружие?». По словам президента США, тому вопрос не понравился. «Я сказал: "Если ты не против, то у нас с тобой разные взгляды". Но на самом деле он против. А значит, возможно, придется воевать»,— добавил Дональд Трамп.

Эти заявления прозвучали на фоне ужесточения риторики президента США в отношении Ирана. Ранее он требовал «безоговорочной капитуляции» Тегерана, на что верховный лидер Али Хаменеи заявил, что Иран «никогда не сдастся». Дональд Трамп пока так и не дал четко понять, собираются ли США присоединиться к израильской военной операции против Ирана.

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