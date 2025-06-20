В мае пермский авторынок продолжил падение после небольшого роста в апреле

В мае регистрация новых легковых автомобилей в Пермском крае сократилась на 30,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом свидетельствуют данные профессионального сообщества «Автомаркетолог» и аналитиков VERRA.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Всего в прошлом месяце в регионе зарегистрировано 1 560 новых легковых авто. Относительно апреля этот показатель уменьшился на 7,7% — тогда на учет было поставлен 1691 автомобиль.

Согласно информации аналитиков, в мае этого года из 30 марок, поставленных на учет, сокращение показали 15, в прошлом месяце — 17. Среди них — Exeed (–75%), Omoda (–69,7%), Hyundai (–57,9%), Jaecoo (–51,3%), GAC (–56%), Jetour (–47,6%). Также снизили продажи Lada (–40,8%), Chery (–37%), Changan (–35,8%). При этом, количество зарегистрированных в Пермском крае авто Belgee увеличилось на 49,0%, Toyota — на 15,4%.

Кроме того, за май на 5,9% уменьшилось год к году количество зарегистрированных подержанных легковых автомобилей. Всего было зарегистрировано 6 726 авто. Этот показатель также ниже апрельского — на 5,8%.

Продажи машин в Прикамье начали падать в конце 2024 года. В феврале рынок сократился на 23%. До этого масштабное снижение продаж новых автомобилей наблюдалось в 2022 году, когда сегмент просел на 59,1% на фоне ухода из РФ иностранных автоконцернов. В марте 2025 года продажи новых авто в регионе сократились на 47%. Падение показали большинство брендов, включая отечественную Lada и китайские Haval и Chery. Причиной стала в том числе высокая ключевая ставка ЦБ РФ, влияющая на процентные ставки кредитования.