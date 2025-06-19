Трамп заявил, что «весь мир взорвется», если Иран получит ядерное оружие

Президент США Дональд Трамп заявил, что «возможно придется бороться» за то, чтобы у Ирана не было ядерного оружия. Его слова приводит CBS News.

«Но вы ни в коем случае не можете позволить, придется ли вам воевать или нет, чтобы у Ирана было ядерное оружие, потому что весь мир взорвется», — сказал президент США. — Мы этого не допустим».

По словам высокопоставленного представителя разведки США, с которым поговорил CBS, Иран подготовил ракеты и оборудование для ударов по американским базам в регионе, если США присоединятся к военным усилиям Израиля против Ирана.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» против ядерной и оборонной промышленности Ирана. СМИ писали, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность присоединиться к израильской атаке, решение может быть принято в ближайшие 24–48 часов. По информации WSJ, господин Трамп уже утвердил план атаки по Ирану.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Лев показывает когти».