Трамп о смене власти в Иране: может произойти все, что угодно

Президент США Дональд Трамп не исключил смену власти в Иране во время военного конфликта с Израилем. Об этом он заявил журналистам в Белом доме.

По словам господина Трампа «может произойти все что угодно».

Ранее Дональд Трамп призвал Иран к «безоговорочной капитуляции».

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» против ядерной и оборонной промышленности Ирана. По информации СМИ, президент США рассматривает возможность присоединиться к израильской атаке, решение может быть принято в ближайшие 24–48 часов. По данным The New York Times, в случае присоединения Вашингтона к военной операции Тегеран нанесет ракетные удары по американским базам на Ближнем Востоке.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Лев показывает когти».