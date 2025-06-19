Глава минприроды объяснила сложность выявления источника смога на Фрунзе

Документов, официально доказывающих виновность АО «Регион-Склад» в неприятном запахе во Фрунзенском районе, нет. Об этом сообщила и.о. министра лесного хозяйства и природопользования Ярославской области Наталья Беляева на заседании комитета по аграрной политике областной думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Официально доказывающих документов, которые можно было бы подавать в судебные органы, на данный момент нет. Те замеры, которые мы делаем и которые говорят о том, что фиксируются выбросы с территории данного предприятия, направляются в Роспотребнадзор, штрафы выписываются и обжалуются. Кроме того, там находятся два предприятия практически в одной зоне, что не дает возможности однозначно сказать, что выбросы осуществляет исключительно "Регион-склад"»,— сообщила госпожа Беляева.

Она рассказала, что прибор министерства показывает превышения загрязнений, а прибор Роспотребнадзора — нет.

«Осуществляются постоянные выезды по жалобам жителей, у нас сотрудники дежурят практически в круглосуточном режиме и выезжают незамедлительно, а к моменту прибытия там уже не пахнет. С этой ситуацией сталкиваемся мы достаточно часто»,— пояснила глава министерства.

Напомним, что жители Фрунзенского района на протяжении длительного времени сообщают о неприятном запахе. Источником выбросов они называют предприятие по очистке железнодорожных цистерн «Регион-Склад». Вместе с тем, как сообщал «Ъ-Ярославль» гендиректор предприятия Алексей Морозов, в период приостановки работы предприятия жалобы жителей на смог продолжались. Накануне мэр Ярославля Артем Молчанов констатировал, что проблема с запахом на Фрунзе не решается, несмотря на все предпринимаемые властями меры.

Площадка «Регион-склада» находится на земельном участке РЖД по договору субаренды. В конце марта 2025 года губернатор Михаил Евраев сообщил, что договор будет расторгнут. Однако АО «Регион-Склад» не согласилось с этим и обжаловало попытку расторжения в суде.

Алла Чижова