Цены на аренду жилья в Петербурге выросли в среднем на 17% за год

Медианная стоимость долгосрочной аренды жилья в Санкт-Петербурге увеличилась на 17% за год и составила 41 тыс. рублей. Такие данные предоставил «Ъ-СПб» сервис «Яндекс Аренда».

Наибольший цен рост за год зафиксирован во Фрунзенском (+35,3%; до 50 300 руб.), Выборгском (+30,8%; до 43 700 руб.) и Красногвардейском (+30,1%; до 40 100 руб.) районах. Меньше всего медианная ставка увеличилась в Московском (+10,4%; до 48 600 руб.) и Василеостровском (+11,1%; до 71 200 руб.) районах города.

За месяц ставка долгосрочной аренды в Петербурге выросла на 3,6%. Сильнее всего за этот период жилье дорожало в центре: Петроградский (+10,3%; до 178 400 руб.), Василеостровский (+10,3%; до 71 200 руб.) и Центральный (+8,2%; до 123 400 руб.) районы. Еще в девяти районах рост составил от 1% (в Красносельском) до 6,9% (во Фрунзенском и в Приморском). В Калининском районе ставка увеличилась на 0,1% (до 37 500 руб.), а в Кировском снизилась на 1,2% (до 36 200 руб).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что предложение вторичного жилья в Петербурге за месяц увеличилось на 2%.

Артемий Чулков