Предложение вторичного жилья в Петербурге за последний месяц увеличилось на 2%

По итогам апреля текущего года предложение вторичного жилья в Санкт-Петербурге увеличилось на 2% по сравнению с мартом. В целом по РФ рост по данному показателю составил 4%. Такими данными по итогам собственного исследования с «Ъ-СПб» поделились аналитики сервиса «Авито Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как отмечают эксперты, самую большую долю рынка в Петербурге занимают однокомнатные и двухкомнатные квартиры — по 27% от общего объема. Их средняя площадь составляет 38 кв. м и 57 кв. м соответственно. На трехкомнатные квартиры пришлось 21%, на студии — 18%.

При этом в апреле интерес потенциальных покупателей к покупке вторичного жилья в России почти не изменился — как по сравнению с апрелем 2024-го, так и относительно марта текущего года. В Петербурге самыми популярными оказались двухкомнатные квартиры — их доля составила 30% от общего спроса на платформе. Однокомнатными квартирами интересовались в 26% случаев, трехкомнатными — в 21%, студиями — в 17%.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что стоимость студий на первичном и на вторичном рынках недвижимости Петербурга за последний год выросла на 9% и 6% соответственно. Средняя стоимость квадратного метра такой квартиры в новых домах в мае составила 275,6 тыс. Рублей.

Андрей Цедрик