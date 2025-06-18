На трассе «Элиста – Зимовники» погибли четыре человека

18 июня 2025 года в 16 час. 40 мин. на 77 км автодороги «Элиста — Зимовники», водитель автомобиля «Лада Веста» 1964 г.р., по предварительным данным, не справился с управлением (шел дождь), выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Хендай Крета», под управлением водителя 1981 г. р. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области

По информации ведомства, оба водителя, а также пассажир автомобиля «Лада Веста» 1979 г. р. и пассажир автомобиля «Хендай Крета» 1989 г. р. погибли на месте происшествия.

Несовершеннолетние пассажиры автомобиля «Хендай Крета» 2012 г.р. и 2018 г. р. получили травмы и доставлены в медицинское учреждение.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Валентина Любашенко