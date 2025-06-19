Продажи контента ВГТРК в Казахстан снизились на 15% из-за нового закона о СМИ

Поставки международной дистрибуции контента медиахолдинга ВГТРК в Казахстан снизились в 2024 году на15% из-за нового закона о СМИ. Однако выросли поставки в Белоруссию и Грузию — на 25% и 30% соответственно. Об этом говорится в годовом отчете компании, с которым ознакомился «Ъ».

В Казахстане снижение связано с законом, требующим 55% вещания на казахском языке, что удорожало локализацию. В то же время в Белоруссии продано 1,7 тыс. часов контента, а в Грузии — 464 часа.

В Азии ситуация сложнее: в Японии и Южной Корее отменяются показы российских сериалов из-за санкций, а Китай заморозил закупки. В Европе ВГТРК сотрудничает в основном с Сербией, в Латинской Америке контент представлен в онлайн-кинотеатрах.

Источник «Ъ» в одной из студий кинопроизводства связывает падение продаж в Китае с санкционными рисками, а рост в Грузии — с возможностью обхода ограничений. В ВГТРК и «Роскино» не прокомментировали ситуацию.

Подробнее — в материале «Ъ» «ВГТРК показали китайскую грамоту».