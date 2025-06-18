Т-Банк с начала года заработал 8,9 млрд рублей

Прибыль Т-Банка за январь—май составила 8,9 млрд руб. по российским стандартам бухгалтерского учета. Об этом говорится в материалах (.pdf) по операционным результатам «Т-Технологий».

Количество клиентов увеличилось на 18% и достигло 51,2 млн человек. Объем клиентских средств и активов вырос на 63% — до 5,3 трлн руб.

Президент «Т-Технологий» Станислав Близнюк заявил, что акции экосистемы «Т» остаются в топ-4 самых популярных у частных инвесторов на Мосбирже.

«Мы также сохраняем наш прогноз на весь 2025 год: рост чистой прибыли по МСФО минимум на 40%»,— добавил господин Близнюк.