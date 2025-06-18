В США родился ребенок у матери, смерть мозга которой зафиксировали в феврале

В американском штате Джорджия врачи с помощью кесарева сечения извлекли ребенка из тела женщины, смерть мозга которой зафиксировали еще в феврале. До рождения ребенка ее тело поддерживали в функционирующем состоянии с помощью различных аппаратов жизнеобеспечения. Об этом пишут американские СМИ со ссылкой на заявление семьи этой женщины, которую зовут Адриана Смит. На этой неделе ее отключат от аппаратов жизнеобеспечения.

Мать Адрианы Смит Эприл Ньюкерк заявила, что ребенок родился недоношенным 13 июня, его вес при рождении составлял около 800 г, он находится в отделении интенсивной терапии для новорожденных. «Как ожидается, с ним все будет нормально. Он просто борется»,— заявила госпожа Ньюкерк.

При этом она сообщила, что тело Адрианы Смит поддерживали на аппаратах после смерти мозга из-за действующего в Джорджии жесткого антиабортного закона LIFE Act. По ее словам, врачи объяснили семье, что из-за запрета делать аборты на сроке более шести недель они должны поддерживать тело женщины до рождения ребенка.

В офисе генерального прокурора Джорджии на запросы СМИ уже заявили, что в LIFE Act нет требования поддерживать тело беременной женщины на аппаратах жизнеобеспечения после смерти мозга.

Яна Рождественская