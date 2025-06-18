«Все так привыкли к форс-мажорам, что уже не страшно»

Рейсы авиакомпании Air Arabia по направлению Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) — Екатеринбург в обе стороны задерживают. Проблемы с перелетами связаны с обострением ирано-израильского конфликта. Эксперты расходятся во мнениях о том, стоит ли уральским туристам отменять отпуск в Эмиратах и утверждают, что авиакомпания сама не уверена в возможности возобновления рейсов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Жители Екатеринбурга пожаловались на отмены и значительные задержки рейсов в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и обратно. Ситуация связана с обострением конфликта между Ираном и Израилем — воздушное пространство над территорией Ирана было закрыто до 13:30 по московскому времени, затем власти страны продлили ограничения до 1:30 19 июня, срок продлевается с начала военных действий. Обе страны заявляют, что контролируют воздушное пространство противника.

В первую очередь, проблемы с полетами возникли у авиакомпании Air Arabia. Перевозчик объявил о приостановке рейсов до 20 июня, но из-за того, что часть туристов остались в ОАЭ без возможности вылететь, компания организовала вывозные рейсы. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, рейс Air Arabia в Шарджу (ОАЭ) вылетел сегодня, 18 июня, из Екатеринбурга почти на три часа раньше запланированного — в 23:01 вместо 01:50. Рейс в Кольцово прилетел значительно позже назначенного времени. При этом рейсы авиакомпании Flydubai в Дубай (ОАЭ) вылетают стабильно, хоть и с задержкой до двух часов. Массовой отмены туров пока не наблюдается – Минэкономики России 15 июня дал рекомендацию не продавать билеты только непосредственно в Иран и Израиль, ограничения не касались ОАЭ или других направлений.

По словам президента Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаила Мальцева, ситуация выглядит «несколько тревожно».

Он добавил, что через ОАЭ осуществляются полеты и по другим направлениям — это Мальдивы, Шри-Ланка и ряд других стран, в частности африканских. Господин Мальцев подтвердил, что УАТ получала обращения от туристов, которые не могли вернуться из Арабских Эмиратов и Мальдив, им приходилось покупать билеты на рейсы других авиакомпаний, стоимость которых может превышать 100 тыс. руб.

«Конечно, туристам следует задуматься о том, есть ли гарантии их возвращения тем же воздушным коридором, которым они прилетели туда. Необходимо иметь финансовые возможности на случай, если придется находить другие варианты»,— сказал господин Мальцев, подчеркнув, что особенно об этом следует задуматься семьям с маленькими детьми. Он добавил, что давать прогнозы по поводу развития военного конфликта трудно, и ситуация может развиться очень по-разному, а также посоветовал туристам не перекладывать ответственность за собственную безопасность и отдых на туроператоров.

Директор турфирмы «Пангея» Анастасия Ермолаева, напротив, посоветовала туристам не отменять отпуск в ОАЭ. «Мне кажется, за последние несколько лет все так привыкли к форс-мажорам, что уже ничего не страшно»,— прокомментировала она в разговоре с «Ъ-Урал».

Она отметила, что воздушное пространство было перекрыто чуть больше, чем на сутки, при этом авиакомпании в этой ситуации нашли пути облета, это удалось тем, у кого характеристики судов позволяют дальномагистральные перелеты.

Анастасия Ермолаева сообщила, что общее число отмен и аннуляций туров в ОАЭ небольшое, как правило, они вынужденные и были произведены в те дни, когда рейсы были отменены.

Анна Капустина