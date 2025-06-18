Сергей Бобровский стал третьим в голосовании за лучшего игрока play-off НХЛ

Российский голкипер «Флорида Пантерс» Сергей Бобровский занял третье место в голосовании за Conn Smythe Trophy — приз, вручаемый самому ценному игроку play-off Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В финальной серии его команда обыграла «Эдмонтон Ойлерс» — 4:2 — и во второй раз подряд выиграла Кубок Стэнли.

В голосовании Ассоциации журналистов НХЛ Бобровский набрал 10 баллов. В завершившемся play-off он провел 23 матча, при этом пропускал в среднем 2,2 шайбы за игру и отразил 91,4% бросков. В трех встречах голкиперу удалось сыграть «на ноль».

Обладатель Conn Smythe Trophy канадский форвард Сэм Беннет набрал 76 баллов. Он стал лучшим снайпером play-off. В 23 матчах Кубка Стэнли он забросил 15 шайб, из них 5 — в матчах финала. Также у Беннета семь передач в play-off (одна в финальной серии). Вторым по итогам голосования стал Брэд Маршан (68 баллов), набравший 20 (10+10) очков за весь розыгрыш Кубка Стэнли, а в финале записавший на свой счет шесть шайб (две — победные).

Таисия Орлова