КТК оценил ущерб от ударов дронов по НПС «Кропоткинская» в 2,7 млрд рублей

Ущерб от атаки дронов на нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Кропоткинская» в феврале оценивается в 2,7 млрд руб. Об этом сообщил гендиректор Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) Николай Горбань на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Для компенсации убытков, по его словам, КТК обратился в страховую компанию.

«Предварительная оценка ущерба на НПС „Кропоткинская“ оценивается в размере около 2,7 млрд руб. Нам еще предстоит работа со страховой компанией. Об ущербе в вопросах транспортировки нефти можно говорить в связи с повышенными затратами на применение противотурбулентной присадки, так как мы ее активно применяли»,— сказал господин Горбань (цитата по ТАСС).

По его словам, сумма компенсации от страховой компании будет известна к концу 2025 года. Господин Горбань добавил, что компания инициировала процедуру для взыскания суммы ущерба с украинской стороны, однако оценить ее сроки сложно из-за отсутствия аналогичного опыта.

Атака БПЛА на НПС «Кропоткинская» произошла 17 февраля. В связи с этим перекачка нефти по трубопроводной системе Тенгиз—Новороссийск велась, минуя остановленную НПС. 23 мая в пресс-службе КТК заявили, что станцию отремонтировали и она возобновила работу.