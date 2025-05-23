НПС «Кропоткинская» восстановили после атаки БПЛА

Нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская», поврежденная в результате удара беспилотника в феврале 2025 года, возобновила работу после завершения восстановительных мероприятий. Как сообщили в пресс-службе КТК, 23 мая объект вновь введен в технологический режим перекачки нефти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума Фото: пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума

В ходе строительно-монтажных работ были отремонтированы трансформаторы, газотурбинная установка с генераторами, закрытое распределительное устройство, а также восстановлены кабельные эстакады и шкафы управления. Основной объем материалов и оборудования, использованных в процессе восстановления, составила российская продукция. В компании отметили слаженность действий инженерных и подрядных команд, обеспечивших своевременное завершение проекта.

Напомним, атака на станцию произошла 17 февраля. БПЛА, начиненные взрывчатыми веществами и поражающими элементами, нанесли ущерб объекту, после чего перекачка нефти по трубопроводной системе Тенгиз — Новороссийск велась в обход. По факту атаки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК РФ. В настоящее время станция функционирует в штатном режиме, однако прием нефти с «Кавказской» станции стороннего оператора не производится.

Вячеслав Рыжков