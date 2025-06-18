Трамп: раньше на меня охотились, а теперь я сам охотник

Президента США Дональда Трампа спросили, зачем он устанавливает флагштоки возле Белого дома. Он ответил, что давно вынашивал эту идею.

«В первый раз, когда эта мысль пришла, вы, ребята, преследовали меня. Я сказал, что мне нужно сосредоточиться. Тогда за мной охотились. А теперь я сам охотник. Это большая разница»,— сказал он журналистам во дворе Белого дома перед установкой флагштока.

Установка флагштоков стала событием в политической жизни США, ее осветили множество американских изданий. «Это самые великолепные флагштоки — высокие, сужающиеся кверху, устойчивые к коррозии, с веревкой внутри и высочайшего качества. Надеюсь, они будут с гордостью стоять по обе стороны Белого дома еще долгие годы»,— описывал президент нововведения во дворе Белого дома.

The Independent с иронией пишет, что для президента флагштоки — это более насущный вопрос, чем военные действия на Ближнем Востоке. Между тем на мероприятии у Белого дома также затрагивалась тема Ирана и Израиля. Президент в разговоре с журналистами призвал Иран сдаться, а также заявил, что республика несколько десятилетий желала Америке смерти. По словам главы Белого дома, он 15 лет назад предупреждал, что Тегерану нельзя получать доступ к ядерному оружию.