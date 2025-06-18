Обустройство нижегородских общественных территорий 2025 года идет в графике

Благоустройство территорий по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Нижнем Новгороде идет в графике. В этом году за более 0,4 млрд руб. федерального финансирования обустраивают пять пространств, напомнила директор департамента благоустройства Елена Пегова на июньском заседании комиссии гордумы по городскому хозяйству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран благоустройство около Автозаводского универмага

Фото: гордума Нижнего Новгорода благоустройство около Автозаводского универмага

Фото: гордума Нижнего Новгорода

Работы около Автозаводского универмага на проспекте Октября готовы на 56%. Там поменяется структура сквера, благоустройство синхронизировали с расширением пешеходных переходов. Кроме того, убрали старые торговые павильоны и разработали дизайн-код для новых, которых станет меньше. Прежнего «местечкового рынка» там уже не будет, подчеркнула Елена Пегова. Она добавила, что перед входом в универмаг появится панно с изображением карты Автозаводского района. Стоимость благоустройства составила 144,3 млн руб., освещения — 12 млн. Все работы должны завершить к концу августа. Со своей стороны владелец универмага обещает обновить фасад здания.

Территория на улице Веденяпина, 23-27 в том же районе готова на 98%. Там в том числе появится променад с велодорожкой. Стоимость благоустройства — 48,4 млн руб., освещения — 7,5 млн.

В сквере имени народного художника РСФСР Павла Гусева в Нижегородском районе работы за 7,3 млн руб. уже завершили, идет приемка. Частью благоустройства станет установка бюста художника.

В Московском районе обустраивают сквер около ДК Орджоникидзе. Он готов на 60%. На площадке создадут два розария, а также восстановят фонтан. Стоимость благоустройства составила 50,5 млн руб., освещения — 17 млн руб., фонтана — 12,5 млн.

На проспекте Гагарина от улицы Лебедева до улицы 40 лет Победы в Приокском районе работы за 135,7 млн руб. выполнены наполовину. Там появится пешеходная зона с велодорожкой и площадки для детей всех возрастов.

Завершить работы на проспекте Гагарина, улице Веденяпина и у ДК Орджоникидзе должны до 15 июля.

Кроме того, за 39 млн руб., выделенных из бюджета города, в этом году благоустроят площадку перед музеем СВО в Канавинском районе.

Галина Шамберина