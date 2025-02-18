На благоустройство около Автозаводского универмага выделили 144 млн рублей

Администрация Автозаводского района Нижнего Новгорода объявила открытый конкурс в электронной форме на благоустройство общественной территории у дома №2А по проспекту Октября, где находится Автозаводский универмаг. Документация опубликована на сайте госзакупок 17 февраля.

Начальная стоимость контракта составляет 144,3 млн руб. Итоги закупки подведут 10 марта, работы необходимо выполнить до 29 августа 2025 года.

Как писал «Ъ-Приволжье», благоустройство этой территории вошло в новый нацпроект «Инфраструктура для жизни». Также в него вошло благоустройство бульвара на проспекте Гагарина за 135,7 млн руб. и сквера Народного художника РСФСР Гусева за 7,3 млн руб.

Галина Шамберина