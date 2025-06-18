Экокомплекс «Уральская пчелка» номинирован на премию Russian Traveler Awards

Уральский экокомплекс «Уральская пчелка» из Свердловской области вошел в список номинантов национальной премии Russian Traveler Awards в номинации «Агротуризм», сообщили в департаменте информационной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Эко-комплекс «Уральская пчелка» был создан предпринимателем Татьяной Каркачевой в 2019 году в селе Кадниково (Сысертский район Свердловской области). На территории комплекса располагается пасека на 70 ульев, в каждом из них — 70 тыс. пчел. Пасека приносит до 4 т меда в год. В «Уральской пчелке» проводятся экскурсии, туры выходного дня, мастер-классы, оздоровительные программы. За пять лет туристическую точку посетили 40 тыс. человек.

Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин отметил, что регион много лет является лидером в различных направлениях туризма. «На протяжении трех лет подряд Свердловская область занимала 1 место в номинации "Регион конгрессно-выставочной деятельности" Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards. В прошлом году в этой же премии сразу две компании принесли нам 1 и 2 места»,— отметил господин Ионин.

Всего на звание лучшего в номинации «Агротуризм» претендует 22 локации со всей России, а итоги конкурса будут известны в ноябре.

Ранее «Уральская пчелка» выиграла суд у «Газпрома» о сносе пасеки. Дочернее предприятие ПАО «Газпром» через суд потребовало снести пасеку, поскольку она находится в охранной зоне магистрального газопровода «Свердловск — Сысерть». Но по словам владельца «Уральской пчелки» Татьяны Каркачевой, ульи не подпадают по действие нормативных актов, потому что не относятся к животноводству.

Полина Щуцкая