Производитель кабельной продукции вложит в расширение мощностей 1 млрд рублей

Компания ООО «Палубное оборудование» построит в промышленной зоне «Дони-Верево» на площади 12,5 тыс. кв. м производственный комплекс по выпуску кабельной продукции механосборочных частей катеров катамаранного типа. Соответствующее соглашение в «нулевой» день ПМЭФ-2025 18 июня подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор ООО «Палубное оборудование» Дмитрий Таллер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Объем инвестиций в расширение производства составит 1 млрд рублей. На новой площадке будет создано 100 рабочих мест. Заем в размере 49,1 млн рублей компании выделил Ленинградский фонд поддержки предпринимательства сроком до 2030 года. Договор «Палубного оборудования» с фондом был также подписан на стенде Ленобласти.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что общая сумма договоров в рамках ПМЭФ-2025 может составить 7,5 трлн рублей.

Александра Тен