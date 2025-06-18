Собянин дал старт проходке тоннелей новой Бирюлевской линии метро

Мэр Москвы Сергей Собянин дал старт проходке правого тоннеля новой линии метро — Бирюлевской. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Стартовала проходка правого тоннеля Бирюлевской линии между станциями "Остров Мечты" и "Кленовый бульвар" — первый этап масштабного и сложного инженерного проекта»,— написал господин Собянин.

Мэр столицы рассказал, что всего на ветке построят десять станций. Три из них — «ЗИЛ», «Остров Мечты» и «Кленовый бульвар» — уже начали возводить. Протяженность линии составит 22 км. К строительству левого тоннеля, по словам Сергея Собянина, приступят в ближайшие месяцы. Весной 2026 года оба тоннеля должны быть готовы.

Запуск Бирюлевской линии будут проводить в два этапа, уточнил мэр. Четыре станции, участок «ЗИЛ»—«Курьяново»,— в 2028 году, участок «Курьяново»—«Бирюлево» с шестью станциями — в 2030 году.

Подробнее о планах модернизации столичного метрополитена — в материале «Метро расширяет границы».

Екатерина Отрашкевич