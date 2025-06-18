Социальный центр временного и постоянного проживания создадут под Тихвином

На базе комплекса «Царицыно Озеро» в Тихвинском районе появится социальный центр временного и постоянного проживания, а также реабилитации пожилых людей.

Соглашение о сотрудничестве 18 июня на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал с директором по развитию одноименного общества с ограниченной ответственностью Константином Алешиным. Проект предусматривает инвестиции в размере 650 млн рублей и создание 11 тыс. кв. м благоустроенных помещений.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в 2023 году в пункте временного размещения на базе «Царицына Озера» проживали вынужденные переселенцы из Мариуполя.

Андрей Маркелов