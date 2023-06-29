Ленобласть присоединится к федеральной жилищной программе для беженцев из ДНР

Ленинградская область планирует присоединиться к федеральной программе, которая дает право на приобретение жилья с помощью жилищных сертификатов для беженцев из ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона в четверг, 29 июня.

Соответствующее решение озвучил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на заседании совета по межнациональным отношениям. Отмечается, что власти субъекта планируют обратиться с данной инициативой в федеральное правительство в ближайшее время.

Кроме того, там уточнили, что на сегодняшний день в пункте временного размещения на базе «Царицыно озеро» в Тихвинском районе остается около 240 человек. Первый поезд с вынужденными переселенцами из Мариуполя прибыл в Ленинградскую область в апреле прошлого года.

Добавим, что в конце минувшего года областной комитет по строительству сообщил, что в регионе начала действовать федеральная программа по переселению жителей Херсона и Херсонской области. Как пояснил зампред правительства Ленобласти Евгений Барановский, местные власти помогут получить новую квартиру по жилищному сертификату и выплату на ее обустройство за счет федеральных средств по соглашению с Фондом развития территорий.

Андрей Кучеров

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