Жители Черноземья за неделю отдали мошенникам 51,5 млн рублей

За минувшую неделю жители Белгородской, Воронежской и Курской областей лишились из-за дистанционных хищений не менее 51,5 млн руб. О подобных случаях в Липецкой, Орловской и Тамбовской областях не сообщалось. Это следует из данных региональных управлений МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Белгородской области зарегистрировали 82 факта дистанционного мошенничества. Граждане потеряли свыше 27 млн руб., из них 5 млн руб. — кредитные средства. Одной из жертв стала 64-летняя женщина, которой позвонили мошенники, представившись сотрудниками сельхозпредприятия. Они сообщили о якобы проводимой проверке силовых структур, утверждая, что ее имя имеется в списках.

В Воронежской области ущерб от мошенничества составил 21,9 млн руб. Один из пострадавших — 33-летний мастер местного предприятия. В конце мая ему позвонили мошенники, представившись сотрудниками налогового органа, и попросили назвать код из смс-сообщения.

В Курской области зафиксированы случаи мошенничества с общим ущербом в 2,6 млн руб.

На прошлой неделе жители Черноземья отдали аферистам как минимум 78,7 млн рублей.

Анна Швечикова