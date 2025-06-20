Для спасения Юры Архипова не хватает 723 182 руб.

Медицинский директор Национального РДКМ Ольга Герова: «У Юры редкое заболевание крови — гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз. Учитывая диагноз и тяжелое течение болезни, мальчику по жизненным показаниям необходима пересадка костного мозга от неродственного донора. Подготовку донора, забор костного мозга и доставку трансплантата организует Национальный РДКМ».

Стоимость подготовки донора, забора костного мозга и доставки трансплантата 897 182 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 150 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Чувашия» соберут 24 тыс. руб. Не хватает 723 182 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Юру Архипова, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет бабушки Юры — Ольги Алексеевны Андреевой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).