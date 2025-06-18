В России заморозили проект электромобиля e-Neva

Как и писал «Ъ», проект электрического кроссовера e-Neva, который разрабатывал концерн ВКО «Алмаз-Антей», поставлен на паузу. Это подтвердил вице-премьер РФ Денис Мантуров на полях Петербургского международного экономического форума.

«Сейчас мы поставили его на паузу, имею в виду приоритетность тех основных задач, которыми сегодня занят "Алмаз-Антей", поэтому на паузе»,— сказал вице-премьер (цитата по ТАСС).

Планировалось, что производство e-Neva будет запущено в 2026 году на бывшем заводе Toyota. По данным собеседников «Ъ», разработка не получила финансирования, а в условиях «перегрузки основными задачами» электромобиль не входит в приоритеты военного предприятия. Изначально концерн брался за разработку электромобиля, чтобы нарастить долю гражданской продукции по поручению российских властей.

Подробнее — в материале «Ъ» «е-Neva не потянула».