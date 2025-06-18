Ограничение пребывания в лесах Таганрога будет действовать с 19 июня по 9 июля

С 19 июня по 9 июля в лесах Таганрога будет действовать ограничение пребывания граждан. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

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Уточняется, что в целях обеспечения пожарной безопасности будет запрещен въезд на территорию городских лесов транспортных средств, за исключением служб экстренного реагирования.

«К лицам, виновным в возникновении каждого ландшафтного пожара в условиях особого противопожарного режима, будут применены меры административного воздействия», — говорится в сообщении администрации.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в Ростовской области режим ограничения пребывания граждан в лесах будет действовать до 2 июля.

Константин Соловьев