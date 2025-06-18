Упаковщикам не хватает товаров

Темпы роста производства гофрированной упаковки до 2028 года замедлятся до 1–5% в год, ожидают участники рынка. Давление на отрасль оказывает снижение выпуска упакованных товаров в большинстве сегментов из-за слабого потребительского спроса. Перепроизводство гофрированного картона и упаковки грозит обострением конкуренции и снижением рентабельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Российский рынок гофрированной упаковки в ближайшей перспективе продолжит расти, но рост замедлится, а существенное перепроизводство приведет к волатильности цен. К такому выводу пришли участники пленарной сессии в рамках выставки «Росупак».

По прогнозам замдиректора по продажам и маркетингу «Ново Пакаджинг ББ» Алексея Пономарева, в 2025 году объем рынка гофрированных бумаги и картона увеличится на 2,5%, до 9,3 млн кв. м. Последние десять лет, по оценкам компании, производство в среднем ежегодно росло на 7,6%. Руководитель гофродивизиона ГК «Готэк» Александр Ступаков считает, что выпуск упаковки из гофрокартона до 2028 года может увеличиваться на 1–5% в год в зависимости от сценария.

Ключевыми драйверами спроса господин Пономарев называет развитие онлайн-торговли, рост населения планеты и урбанизацию. Но, указывает он, в январе—апреле 2025 года в РФ фиксировалось снижение производства товаров практически во всех отраслях, начиная от продуктов питания и напитков, заканчивая стройматериалами и бытовой техникой. По итогам года в «Ново Пакаджинг ББ» допускают совокупное снижение выпуска по всем сегментам, потребляющим упаковку, на 1,2% без учета ритейла и онлайн-торговли. Александр Ступаков добавляет, что развитие отрасли сдерживает высокая ключевая ставка, снижение темпов развития обрабатывающей промышленности, инфляция, замедление роста реальных доходов населения и переход потребителей к сбережениям.

При этом участники рынка указывают на существенный профицит мощностей по производству гофроупаковки.

По оценкам ГК «Готэк», запуск новых производств в 4,5 раза превышает рост потребления. «Это серьезный фактор перенасыщения. Избыток мощностей приведет к усилению ценовой конкуренции и дальнейшему снижению рентабельности»,— говорит Александр Ступаков. По его оценкам, рентабельность гофрорынка по EBIT снизится с 6,5% в 2024 году до 4,9% в 2025 году. В компании считают, что необходима консолидация рынка для восстановления здоровой конкуренции и плановое сокращение объемов производства для предотвращения критического накопления продукции.

На рынке сырья — макулатурных тарных картонов — также наблюдается профицит в связи с вводом новых мощностей в 2025 году объемом 300 тыс. тонн и замедлением темпов роста рынка гофрированной упаковки. По прогнозам господина Ступакова, профицит сырья в текущем году и 2027–2028 годах приведет к волатильности цен.

Управляющий директор по продажам на внутреннем рынке, СНГ и иных экспортных рынках группы «Илим» Владимир Шошин отмечает, что, несмотря на прогнозируемое снижение производства многих групп упаковываемых товаров, драйверы для роста остаются. Например, ожидается увеличение спроса в сегментах овощей и фруктов, а также табачной продукции, говорит он. В связи с этим, даже с учетом падения выпуска гофроматериалов на 7% в первые четыре месяца года, по итогам 2025 года в «Илим» ожидают роста на 2%. Однако, указывают в компании, предприятиям все же придется снизить загрузку. Потребление гофроматериалов, по прогнозам «Илим», будет расти на 4% в год, до 5,7 млн тонн в 2028 году.

Помимо сокращения спроса и профицита риск для сектора создает предлагаемое Минприроды повышение ставок экологического сбора (см. “Ъ” от 5 июня), отмечают участники рынка.

По расчетам ассоциации «Бумпром», затраты на выплату экосбора у производителей мелованной бумаги возрастут в 8,7 раза в 2026 году и в 15 раз в 2029 году, у компаний, выпускающих гофролисты и гофротару,— в 9,8 и 13 раз соответственно по сравнению с 2025 годом. Председатель правления РАО «Бумпром» Ростислав Хелемский предупреждает, что новые тарифы грозят производителям убытками и потерей конкурентоспособности на мировом рынке, а также создают риски для стабильности поставок упаковки. В Минприроды сообщали “Ъ”, что ведут работу по актуализации ставок экосбора, которые по законодательству РФ должны быть экономически обоснованными, но о конкретных изменениях говорить преждевременно.

Ольга Мордюшенко