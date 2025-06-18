Минфин счел достаточным денежный поток застройщикам за счет семейной ипотеки

В Минфине считают, что льготная семейная ипотека в настоящее время создает достаточный денежный поток в строительную отрасль. Вместе с этим она предоставляет «достаточно точную поддержку» россиянам с детьми. Об этом ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме заявил заместитель министра финансов России Иван Чебесков.

«Что касается каких-то новых условий, они сейчас в проработке с учетом того, как ипотека сейчас работает»,— добавил господин Чебесков.

В настоящее время на льготную ипотеку — кредит со ставкой 6% — могут претендовать семьи с одним ребенком до шести лет включительно, родители с двумя несовершеннолетними детьми, которые живут в небольшом городе, а также семьи с ребенком-инвалидом.

1 апреля 2025 года Минфин частично расширил программу ипотеки: она была распространена на вторичное жилье в городах, где строится одновременно не более двух домов. В мае ведомство отказалось поддержать расширение льгот на семьи с одним ребенком до 18 лет.