Иск властей Анапы к владельцам затонувших танкеров рассмотрят 7 августа

Арбитражный суд Краснодарского края завершил подготовительную стадию по иску администрации Анапы к владельцам затонувших в Керченском проливе танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» и назначил заседание по существу на 7 августа. Об этом сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Городские власти требуют возмещения 545,9 млн руб., затраченных на ликвидацию последствий разлива нефти, оговаривая, что сумма будет уточняться по мере продолжения работ. Ответчиками выступают ООО «Каматрансойл» (судовладелец «Волгонефти 212»), ООО «Кама шиппинг» (фрахтователь) и ЗАО «Волгатранснефть» (судовладелец «Волгонефти 239»).

Ходатайство мэрии о привлечении Генпрокуратуры в качестве третьего лица удовлетворено: после аварии в акватории действовал федеральный режим ЧС. Представитель «Каматрансойла» в отзыве на иск оспорил размер убытков, сославшись на отсутствие актов приемки выполненных работ, а также несогласие с включением НДС и стоимости закупленной техники.

Параллельно Росприроднадзор добивается взыскания совокупно 84,9 млрд руб. экологического ущерба. Судебные заседания по искам Черноморо-Азовского управления к «Кама шиппингу» и «Каматрансойлу» назначены на 24 июня, к «Волгатранснефти» — на 25 июня.

Вячеслав Рыжков