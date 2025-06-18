В Москве суд приговорил 30-летнего уроженца Татарстана Альберта Абдуллина к 13 годам колонии строгого режима за убийство женщины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы. После преступления он спрятал тело в «Запорожце», принадлежавшем актеру Гоше Куценко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уроженца Татарстана приговорили к 13 годам за убийство в машине Гоши Куценко

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы Уроженца Татарстана приговорили к 13 годам за убийство в машине Гоши Куценко

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

По данным следствия, 19 января Абдуллин познакомился с 36-летней женщиной в парке в районе Дорогомилово. Во время распития алкоголя между ними произошел конфликт. Возле жилого дома на Кутузовском проспекте мужчина нанес жертве не менее 26 ножевых ранений. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Чтобы скрыть следы преступления, осужденный спрятал тело в стоявший рядом автомобиль ЗАЗ-968, автомобиль, которым его владелец — актер Гоша Куценко — последнее время не пользовался. В салоне машины Абдуллин уснул. Утром автомобиль привлек внимание местных жителей и они вызвали полицию.

Абдуллин был задержан на месте и признал вину. В ходе следствия установлено, что он ранее был судим за кражу, разбой, изнасилование и убийство. Позже он заключил контракт на участие в СВО. В Москву прибыл в отпуск.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Анар Зейналов