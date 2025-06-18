Спикер Бельский подвел итоги заседания Заксобрания Санкт-Петербурга 18 июня

В среду, 18 июня, очередное пленарное заседание в Мариинском дворце провели депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга. По окончании спикер городского парламента Александр Бельский подвел его итоги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«За основу принят проект федеральной законодательной инициативы, направленной на сокращение дефицита водителей такси. Первое чтение прошел документ о расширении применения методики индивидуальной оценки при определении ставок арендной платы за городскую недвижимость»,— написал в своем Telegram-канале господин Бельский.

Также, по словам спикера, в этот день депутаты во втором чтении поддержали законопроект, согласно которому в Петербурге до 2028 года продолжат выплачивать матпомощь в трудной жизненной ситуации. В свою очередь, в третье чтение перешла инициатива об очередном увеличении площади зеленых насаждений общего пользования.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Заксобрание Петербурга 18 июня также приняло закон об исполнении городского бюджета за 2024 год и переизбрало на очередной срок главу Контрольно-счетной палаты города Константина Желудкова.

Андрей Цедрик