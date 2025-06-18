Спрос на суточную аренду квартир в Новороссийске снизился на 12%

В Новороссийске спрос на посуточную аренду квартир в июне снизился на 12%, а в Анапе фиксируют пятикратный спад. Об этом Business FM Краснодар сообщили в пресс-службе ЦИАН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Самый большой рост цен на посуточную аренду квартир на Кубани зафиксировали в Ейске – в средняя арендная ставка превысила 3 тыс. руб. (+21% по сравнению с прошлым годом). На втором месте — Геленджик, средняя стоимость на уровне 5,3 тыс. руб. (+8%). В Сочи, по данным аналитиков, цены выросли всего на 2% (4,6 тыс. руб.). При общероссийском росте спроса на 14% активность арендаторов на Черноморском побережье снизилась.

«Анапа лишилась возможности принимать отдыхающих в этом сезоне и соответственно часть отдыхающих в этом году выбрала либо бюджетный отдых на других курортах Краснодарского края, либо же рассмотрела альтернативные варианты отдыха в соседних регионах. Что касается распределения туристического спроса внутри Краснодарского края, то в этом году основной рост туристического потока мы видим на Азовском побережье»,— сообщил ведущий эксперт рынка курортной недвижимости Евгений Ткачев.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в городе-герое летом ожидают около 600 тыс. туристов.