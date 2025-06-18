Новороссийск летом ожидает около 600 тысяч туристов
В летний сезон 2025 года Новороссийск рассчитывает принять около 600 тыс. туристов. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Для приема отдыхающих в городе будут работать 35 санаторно-курортных объектов, 155 гостиниц и иных средств размещения, восемь кемпингов и глэмпингов, 23 объекта туристского показа, 28 пляжей и семь киосков по продаже экскурсионных билетов.
К началу июня городские власти завершили подготовку всех 28 пляжных и рекреационных территорий — 16 из них отнесены к пляжам, остальные к зонам общего пользования. На всех площадках организован производственный контроль качества воды. По информации Роспотребнадзора, регулярные лабораторные исследования не выявили отклонений от санитарных норм, следов мазута на побережье не обнаружено.