Новороссийск летом ожидает около 600 тысяч туристов

В летний сезон 2025 года Новороссийск рассчитывает принять около 600 тыс. туристов. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Для приема отдыхающих в городе будут работать 35 санаторно-курортных объектов, 155 гостиниц и иных средств размещения, восемь кемпингов и глэмпингов, 23 объекта туристского показа, 28 пляжей и семь киосков по продаже экскурсионных билетов.

К началу июня городские власти завершили подготовку всех 28 пляжных и рекреационных территорий — 16 из них отнесены к пляжам, остальные к зонам общего пользования. На всех площадках организован производственный контроль качества воды. По информации Роспотребнадзора, регулярные лабораторные исследования не выявили отклонений от санитарных норм, следов мазута на побережье не обнаружено.

Вячеслав Рыжков