Теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг турнира в Германии

Российский теннисист Карен Хачанов, занимающий 22-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обыграл 49-ю ракетку мира бельгийца Зизу Бергса в матче первого круга травяного турнира категории 500 в немецком Галле с призовым фондом более €2,5 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Denis Balibouse / Reuters Фото: Denis Balibouse / Reuters

Встреча, продлившаяся 1 час 34 минуты, завершилась со счетом 7:5, 6:3. В матче второго круга Карен Хачанов сыграет против канадца Феликса Оже-Альяссима, который располагается на 27-й строчке рейтинга ATP.

Ранее во второй круг турнира вышли российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев.

Финал турнира пройдет 22 июня. В прошлом году его победителем стал итальянец Янник Синнер.

Таисия Орлова