Сборную России по футболу пригласили в Афганистан

Сборная России по футболу получила приглашение сыграть с командой Афганистана в Кабуле, передает агентство «РИА Новости» слова заместителя министра промышленности и торговли Ахмадуллы Захида. Он сказал об этом на полях Петербургского международного эконмического форума (ПМЭФ). Представитель исламского эмирата уточнил, что Афганистан также «поддерживает идею, чтобы матч прошел в России».

Ранее представители «Талибана» в очередной раз приехали в Россию для участия в ПМЭФ. Впервые после исключения из реестра террористических организаций.

Сборные России и Афганистана никогда не встречались. Последняя занимает 160-е место в рейтинге FIFA.

Арнольд Кабанов