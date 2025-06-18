Суд на Урале начал рассматривать дело милиционера об убийствах в 2000 годах

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего оперуполномоченного по раскрытию тяжких преступлений против личности городского УВД Константина Котика. Он обвиняется в участии в банде и совершении серии особо тяжких преступлений, в том числе убийств (п.п. "а", "д", "ж", "з", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ), более 20 лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

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По данным следствия, обвиняемый входил в состав банды под руководством бывшего начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (ОБНОН) Кировского РУВД Екатеринбурга Владислава Соболя, состоявшей из пяти человек, включая действующих сотрудников милиции. На счету банды убийства 11 человек в период с 1999 по 2000 годы. В числе преступлений — убийства с целью сокрытия других преступлений, разбойные нападения и заказное убийство. Следствием установлено, что в распоряжении преступной группы находилось несколько единиц огнестрельного оружия.

По данным следственного комитета, на первоначальном этапе раскрыть серию преступлений не удалось, однако в ходе работы по расследованию и раскрытию преступлений прошлых лет следователям СКР по Свердловской области совместно с сотрудниками Главного управления криминалистики СКР во взаимодействии с оперативниками МВД удалось выйти на след фигурантов.

В отношении остальных членов банды уголовные дела находятся в отдельном производстве и направлены в суд.

Ранее В Екатеринбурге начался первый процесс по делу участника банды экс-милиционера Соболя. В конце мая Железнодорожный районный суд Екатеринбурга приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего сотрудника милиции Олега Анучина.

Подробнее о деле — в материале «Ъ-Урал» «Заказные убийства привели в милицию»

Полина Щуцкая