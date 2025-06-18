Основатель «Новапорта» не планирует покупать аэропорт Домодедово

Основатель холдинга «Новапорт» Роман Троценко не планирует приобретать Домодедово. Вчера суд обратил аэропорт Домодедово в доход государства.

«Не планирую (приобретать Домодедово.— "Ъ")»,— ответил господин Троценко на вопрос ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

17 июня Арбитражный суд Подмосковья удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в доход государства ООО «ДМЕ холдинг», которое управляет группой компаний аэропорта Домодедово — это 25 организаций, стоимостью более 1 трлн руб. По версии ведомства, бенефициары ООО «ДМЕ холдинг» Дмитрий Каменщик и Валерий Коган, имея иностранное гражданство, в нарушение закона распоряжались активами стратегического предприятия и выводили многомиллионную прибыль за границу.

Несколько источников «Ъ» в отрасли предполагают, что Росимущество может либо продать актив, либо привлечь к управлению операторов из крупных аэропортовых холдингов, в том числе «Новапорт».

Подробности — в материале «Ъ» «Прокурорский прилет».